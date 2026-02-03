Sale Attente Saints-en-Puisaye

Sale Attente

Salle des fêtes Saints-en-Puisaye Yonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:30:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-14 2026-03-15 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-28

Une comédie en deux actes de Franck Didier. .

Salle des fêtes Saints-en-Puisaye 89520 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 7 44 85 45 78

