Représentation tout public vendredi 23 mai à 20h à l’EHPAD Mathilde Laurent, 541 av. de Mireval, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone

La compagnie Traversant 3 est co-dirigée par par Clément Arnaud et Faustine Lancel, metteureus·es en scène et comédien·nes marionnettistes. Historiquement implantée à Lyon et en Auvergne-Rhône Alpes où ses deux co-pilotes développent des projets en direction du jeune public, elle s’installe à Montpellier en 2024.

À travers de multiples collaborations ils déploient des créations hybrides et ont à cœur de travailler en lien avec leur territoire d’implantation et de développer des projets de transmission. Elles explorent nos liens au vivant et nous proposent de décaler notre regard sur le monde.

Avec Sale bête, Traversant 3 participe à l’écriture de nouveaux récits fondateurs qui soutiennent la pensée d’un avenir désirable. Sale bête puise son inspiration du côté des philosophes Bruno Latour et Baptiste Morizot ou de l’anthropologue Philippe Descola pour imaginer un monde qui réussirait à traverser les mutations écologiques en pariant sur les alliances humains non-humains. Récit hybride, cette création mêle musique, texte et marionnette.

L’histoire

Après que les incendies aient ravagé sa forêt d’origine, un lémurien échoue sur une pompe à essence. La pompe se nourrit de la sève des sous-sols et se déplace pour extraire les ressources là où elles se trouvent. Lorsque, par manque de source d’énergie, elle menace de s’éteindre, le lémurien et deux humains qui le rejoignent explorent le monde sous la dalle de béton, y rencontrent plusieurs espèces et découvrent enfin que les réserves de pétrole sont à sec. C’est la fin de l’ère de l’extractivisme… et le lémurien y perd son dernier refuge.

Un nouveau personnage entre alors en scène. Peluche produit dérivé de WWF, « symbole d’une extinction réussie », il est tyrannique, culpabilise le public qu’il accuse d’être responsable de l’état du monde. Dans un mouvement comique, il impose sa solution à tous nos maux ne plus penser. Surgit alors une nouvelle forme d’énergie qu’il aura malgré lui contribué à faire émerger l’espoir. Les compteurs de la pompe vont remonter et le lémurien réapparaitre dans un cri de joie.

Création 2025 Durée 45 mn Tout public dès 7 ans tarifs de 6€ à 11€ .

541 Avenue de Mireval

Villeneuve-lès-Maguelone 34750 Hérault Occitanie +33 4 67 69 58 00 culture@villeneuvelesmaguelone.fr

