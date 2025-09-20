Sale temps au château – Murder Party Halles Claude Nougaro – BRAM Bram

Sale temps au château – Murder Party Samedi 20 septembre, 15h00 Halles Claude Nougaro – BRAM Aude

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de places limité.

️‍♀️ Murder Party – Mystère au château Monfray

Le château est en effervescence : on s’active pour finaliser l’exposition internationale consacrée à l’explorateur Paul-Henry Monfray.

Dans sa demeure historique, seront bientôt réunis pour la première fois des objets rares venus du monde entier, ayant appartenu à l’aventurier.

Mais alors que les préparatifs battent leur plein… le corps de Paul Jones, entrepreneur local, est retrouvé sans vie dans l’un des salons du château.

Jalousie professionnelle ?

Affaires de corruption ?

Fausses factures ?

C’est à vous de mener l’enquête !

Reconstituez les faits, décelez les faux-semblants, et révélez le coupable dans cette murder party palpitante au cœur d’un lieu chargé d’histoire…

Halles Claude Nougaro – BRAM 9 Pl. Carnot, 11150 Bram Bram 11150 Aude Occitanie

