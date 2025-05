Sale temps en eaux troubles – Toul, 14 mai 2025 14:00, Toul.

Meurthe-et-Moselle

Sale temps en eaux troubles 3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : 0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2025-05-14 14:00:00

fin : 2025-05-14

Date(s) :

2025-05-14

Dans un petit coin tranquille au fond de la mer, les poissons se mettent à disparaître les uns derrière les autres. Homard avisé, John Mac Lobster mène l’enquête, bien loin de se douter de la terrible vérité qu’il va découvrir … Un thriller sous-marin, qui hérisse les écailles et interroge notre rapport au changement climatique.

Par la compagnie Histoire d’eux

À partir de 6 ans représentation suivie d’un goûter zéro déchet

En partenariat avec la ville de Toul dans le cadre de la Semaine du développement durableTout public

0 EUR.

3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord

Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

In a quiet spot at the bottom of the sea, the fish start disappearing one after the other. A shrewd lobster, John Mac Lobster leads the investigation, far from suspecting the terrible truth he’s about to discover… An underwater thriller that ruffles the scales and questions our relationship with climate change.

By the Histoire d’eux company

From age 6 performance followed by a zero-waste snack

In partnership with the town of Toul as part of Sustainable Development Week

German :

In einem kleinen, ruhigen Ort auf dem Meeresgrund verschwindet ein Fisch nach dem anderen. Der gewiefte Hummer John Mac Lobster stellt Nachforschungen an und ahnt nicht, welch schreckliche Wahrheit er entdecken wird … Ein Unterwasser-Thriller, der die Schuppen von den Augen lässt und unsere Beziehung zum Klimawandel hinterfragt.

Von der Compagnie Histoire d’eux

Ab 6 Jahren Vorstellung mit anschließendem Zero Waste Snack

In Partnerschaft mit der Stadt Toul im Rahmen der Woche der nachhaltigen Entwicklung

Italiano :

In un tranquillo posticino in fondo al mare, i pesci iniziano a scomparire uno dopo l’altro. A condurre le indagini è uno scaltro aragosta, John Mac Lobster, ben lontano dal sospettare la terribile verità che sta per scoprire… Un thriller sottomarino che scuote le penne e mette in discussione il nostro rapporto con il cambiamento climatico.

A cura della compagnia Histoire d’eux

A partire dai 6 anni spettacolo seguito da una merenda a spreco zero

In collaborazione con la città di Toul nell’ambito della Settimana dello Sviluppo Sostenibile

Espanol :

En un tranquilo paraje del fondo del mar, los peces empiezan a desaparecer uno tras otro. Una astuta langosta, John Mac Lobster, dirige la investigación, lejos de sospechar la terrible verdad que está a punto de descubrir… Un thriller submarino que eriza la piel y cuestiona nuestra relación con el cambio climático.

Por la compañía Histoire d’eux

A partir de 6 años espectáculo seguido de una merienda zero waste

En colaboración con la ciudad de Toul, en el marco de la Semana del Desarrollo Sostenible

