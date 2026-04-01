Sale tour pour les municipaux théâtre Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy

La Roche-Jaudy

Sale tour pour les municipaux théâtre

Pommerit-Jaudy Lycée Pommerit La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Théâtre d’impro et courts métrages .

Pommerit-Jaudy Lycée Pommerit La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 01 75 04

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English :

L’événement Sale tour pour les municipaux théâtre La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose