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Sale tour pour les municipaux théâtre Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy

Sale tour pour les municipaux théâtre Pommerit-Jaudy La Roche-Jaudy vendredi 10 avril 2026.

Lieu : Pommerit-Jaudy

Adresse : Lycée Pommerit

Ville : 22450 La Roche-Jaudy

Département : Côtes-d'Armor

Début : 2026-04-10T20:30:00

Fin : 2026-04-10T

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

La Roche-Jaudy

Sale tour pour les municipaux théâtre

Pommerit-Jaudy Lycée Pommerit La Roche-Jaudy Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 20:30:00
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11

Théâtre d’impro et courts métrages   .

Pommerit-Jaudy Lycée Pommerit La Roche-Jaudy 22450 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 01 75 04 

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English :

L’événement Sale tour pour les municipaux théâtre La Roche-Jaudy a été mis à jour le 2026-04-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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