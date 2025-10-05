SALES GOSSES – LABLASCENE Lablachere

SALES GOSSES – LABLASCENE Lablachere dimanche 21 décembre 2025.

SALES GOSSES Début : 2025-12-21 à 16:30. Tarif : – euros.

À l’Ehpad Marée basse , le réveillon de Noël se prépare comme partout ailleurs, sauf qu’ici, le coeur n’y est pas.En effet, aucun des 5 enfants du charmant couple d’octogénaire que forment Marcelle et Maurice, ne fera le déplacement pour le fêter avec eux.Nos amoureux sont résignés , mais c’est sans compter sur Auguste, 75 ans, qui décide d’intervenir pour changer le cours de cette soirée.Entre Marcelle qui perd la boule, Maurice le chaud lapin , Auguste le rebelle mythomane et Caroline l’auxiliaire de vie complètement dépassée… La soirée part en torche !Bienvenue à l’Ehpad Marée basse , où nos sales gosses vous préparent un réveillon inoubliable !(Même pour Marcelle qui perd la boule…)Auteur(s) : Gaëlle Le RoyArtiste(s) : Patricia Couvillers , Didier Gindre, Philippe Serre, Gaelle Le RoyMetteur en scène : Gaëlle Le Roy

LABLASCENE 122 CHEMIN DU RIEUBLANQUET 07230 Lablachere 07