Sales, rustres, guerriers et qui payent en poulardes : les idées reçues au Moyen-Age, L’Arche des Métiers, Le Cheylard

Sales, rustres, guerriers et qui payent en poulardes : les idées reçues au Moyen-Age Samedi 4 avril, 18h30 L’Arche des Métiers Ardèche

Si l’on imagine facilement le Moyen Âge à travers quelques images figées : châteaux, cathédrales, chevaliers, on oublie la diversité de ses modes de vie et d’échanges. L’argent y occupe une place importante, mais il ne structure pas tout. Deniers, troc, crédit, dons et obligations sociales coexistent, révélant une société où les relations humaines, les usages et les solidarités comptent autant que la monnaie. Et si l’on dépassait les clichés pour redécouvrir la complexité du Moyen Âge ?

L’Arche des Métiers place des tanneurs 07160 le cheylard Le Cheylard 07160 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes

« On n’est plus au Moyen Âge ! » Cette expression reflète souvent une vision réductrice d’une période pourtant longue et contrastée.