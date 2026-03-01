Salga la luna Avoise

Salga la luna Avoise samedi 28 mars 2026.

Salga la luna

Salle Daniel Perrault Avoise Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

Salga La Luna en concert !
Après 2 concerts remarqués à la Folle Journée de Nantes et une magnifique soirée à l’Hôtel de Solesmes (organisée par l’Entracte), l’Amicale Avoise Animations a le plaisir de recevoir Salga la Luna, en concert, dans la salle des fêtes d’Avoise.   .

Salle Daniel Perrault Avoise 72430 Sarthe Pays de la Loire +33 6 84 57 59 36 

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English :

Salga La Luna in concert!

L’événement Salga la luna Avoise a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Vallée de la Sarthe

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