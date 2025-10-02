Salga la luna Dîner-concert Solesmes

Salga la luna Dîner-concert

Grand Hôtel Solesmes Sarthe

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31 20:00:00

2026-01-31

Salga la luna / Dîner-concert

1h Grand Hôtel de Solesmes

Salga la luna, c’est la rencontre d’un saxophoniste virtuose et d’un guitariste fou. En alternant mélodies, improvisations et riffs entêtants, ce duo atypique offre un jazz tout à la fois fougueux et caressant.

L’un a grandi dans la chanson et le rock alternatif, l’autre dans le classique, le jazz et la musique balkanique. De leur union naît un mélange étonnant et détonnant où chacun pousse son instrument dans ses retranchements sonores. Une poésie du geste sert de toile à l’imaginaire et aux histoires de leurs compositions. Sur scène, leurs mélodies enlacent autant qu’elles pleurent, et dansent autant qu’elles s’accrochent à ce petit quelque chose qui nous rassemble. Salga la luna vous emmènera là où vous aurez envie de vous laisser aller. À savourer en guise d’apéritif de l’une des meilleures tables du territoire !

Distribution

Fabrice Ecam guitare Santiago Marti saxophone

Éveillez vos papilles !

Pour accompagner cette soirée, le Grand Hôtel de Solesmes vous propose un menu gourmand

Ceviche de poisson

****

Ballotine de volaille de Loué au jus brun

****

Gourmandise poire-caramel .

Grand Hôtel Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr

