Salga la luna Dîner-concert Solesmes

Salga la luna Dîner-concert
Grand Hôtel Solesmes Sarthe
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31 20:00:00
2026-01-31
Salga la luna / Dîner-concert
1h Grand Hôtel de Solesmes
Salga la luna, c’est la rencontre d’un saxophoniste virtuose et d’un guitariste fou. En alternant mélodies, improvisations et riffs entêtants, ce duo atypique offre un jazz tout à la fois fougueux et caressant.
L’un a grandi dans la chanson et le rock alternatif, l’autre dans le classique, le jazz et la musique balkanique. De leur union naît un mélange étonnant et détonnant où chacun pousse son instrument dans ses retranchements sonores. Une poésie du geste sert de toile à l’imaginaire et aux histoires de leurs compositions. Sur scène, leurs mélodies enlacent autant qu’elles pleurent, et dansent autant qu’elles s’accrochent à ce petit quelque chose qui nous rassemble. Salga la luna vous emmènera là où vous aurez envie de vous laisser aller. À savourer en guise d’apéritif de l’une des meilleures tables du territoire !
Distribution
Fabrice Ecam guitare Santiago Marti saxophone
Éveillez vos papilles !
Pour accompagner cette soirée, le Grand Hôtel de Solesmes vous propose un menu gourmand
Ceviche de poisson
Ballotine de volaille de Loué au jus brun
Gourmandise poire-caramel .
Grand Hôtel Solesmes 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 62 22 22 billetterie@lentracte-sable.fr
Salga la luna / Dinner concert
Salga la luna / Dinnerkonzert
Salga la luna / Cena concerto
Salga la luna / Cena concierto
