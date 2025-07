Salies à Peindre Concours de Peinture Salies-de-Béarn

Salies à Peindre Concours de Peinture Salies-de-Béarn vendredi 11 juillet 2025.

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

2025-07-11

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Cette 37e édition de Salies à Peindre promet d’être un moment incontournable pour les amateurs d’art et les artistes de tous niveaux, qu’ils soient amateurs ou professionnels venez les découvrir dans les petites rues de Salies à tout moment de la journée. Les participants peuvent gagner des prix totalisant 9 200 €, ce qui ajoute une dimension compétitive et excitante à l’événement !

Et cette journée uniquement, dans le cadre du concours « Villages à peindre », vous pourrez également retrouver nos artistes dans les petits villages de L’Hôpital d’Orion, Orriule et Laàs ! .

+33 6 61 72 49 81 saliesapeindre@gmail.com

