Salies au fil de l’eau … Le Moment Librairie Salies-de-Béarn

Salies au fil de l’eau … Le Moment Librairie Salies-de-Béarn samedi 16 août 2025.

Salies au fil de l’eau …

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Le Moment met à l’honneur Pascal Moncapjuzan et son livre Salies au fil de l’eau salée sorti en

décembre 2024. Au programme : une promenade Cherche et Trouve dans Salies suivie le soir

d’une rencontre-discussion avec Pascal Moncapjuzan.

A partir de 15h, vous pouvez récupérer auprès de l’Office du Tourisme de Salies le plan Cherche et Trouve Au fil de l’eau salée qui vous conduira d’énigmes en énigmes, de pages en pages, dans les coins et recoins de la ville mis en valeur par Pascal Moncapjuzan.

A 18h, rendez-vous avec Pascal Moncapjuzan pour échanger sur la naissance et la réalisation de

ce projet de beau livre qui conte l’histoire et le patrimoine de la petite Venise du Béarn.

Amoureux de Salies et les autres, retrouvons-nous ! .

Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr

