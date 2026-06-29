Salies-de-Béarn

Salies en nocturne et son marché

Place Jeanne d’Albret Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Salies-de-Béarn s’illumine cet été ! La Ville de Salies-de-Béarn et l’ACAS s’unissent pour vous offrir un marché nocturne exceptionnel et vous réservent une expérience unique, pour redécouvrir la ville sous un nouveau jour et passer une soirée inoubliable en famille ou entre amis !

Au programme un marché où artisans, commerçants et producteurs vous attendent pour des achats de qualité et authentiques. Une animation musicale organisée avec un espace assis pour une pause musicale en toute détente. Un espace jeux de société animé par Le Moment Librairie, pour le plaisir des petits et des grands. Et sans oublier pour les gourmands et les affamés des food-trucks et les restaurants salisiens ouvriront leurs portes et leurs terrasses pour déguster sur place leurs spécialités.

C’est le rdv à noter dans vos agendas ! .

Place Jeanne d’Albret Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine acasalisien@gmail.com

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English : Salies en nocturne et son marché

L’événement Salies en nocturne et son marché Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Béarn des Gaves