Salimata lecture et atelier avec Céline Potard Manoir de Briançon Criel-sur-Mer
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer Seine-Maritime
Début : 2025-11-22 15:00:00
fin : 2025-11-22 16:00:00
2025-11-22
Lecture du livre Salimata où nous voyagerons à Dakar pour découvrir la vie de cette fillette de 8 ans… suivie d’un atelier.
Dès 7 ans, ados et adultes | Sur inscription. .
Manoir de Briançon Médiathèque Criel-sur-Mer 76910 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 51 28 bibliotheque@criel-sur-mer.fr
