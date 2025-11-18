Salin – Concert Le Hasard Ludique Paris

Salin – Concert Le Hasard Ludique Paris mardi 18 novembre 2025.

Révélation de la nouvelle scène jazz canadienne, Salin est une batteuse, productrice et compositrice d’origine thaïlandaise.

Quatre ans après son premier LP ‘Cosmic Island’, elle a sorti en mars 2025 son nouvel album « Rammana », qui fusionne l’afro-jazz, le funk et les instruments traditionnels thaïlandais. Elle y intègre aussi des éléments de mor lam, un genre musical populaire de la région Isan, qu’elle mixe avec des influences contemporaines, créant ainsi un genre unique, qu’elle définit comme de « l’Afro Thai Funk ».

Sur scène, Salin et son groupe délivrent des prestations de haute volée, souvent dansantes, comme le prouve leur dernière session KEXP.

Le mardi 18 novembre 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

