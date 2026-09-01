Salins, d’hier et d’aujourd’hui Office de tourisme Salins-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Office de tourisme · Salins-les-Bains
Informations pratiques
Salins-les-Bains
Salins, d’hier et d’aujourd’hui
Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’Office de tourisme Arbois Poligny Salins Coeur du Jura vous propose de suivre la visite guidée : Salins, d’hier et d’aujourd’hui : les lieux disparus.
Ticket à venir récupérer auprès du bureau de Salins (dès le samedi matin). .
Office de tourisme 2 Place des Salines Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 01 34 contact@cdj-tourisme.com
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English : Salins, d’hier et d’aujourd’hui
L’événement Salins, d’hier et d’aujourd’hui Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-08 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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