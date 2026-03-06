Salins Sur Scènes Salins-les-Bains

Salins Sur Scènes

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Arts de la rue, théâtre, danse, cirque, musique

Comme une bougie dans le vent

Au programme 2 journées festives avec du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique !

Cie Le Cri du Moustique Nous marcherons ensemble

Cie Le Gazouillis des éléphants Cique Toc Toc

Cie No Kill Les conférences de poche

Cie Opus La Grande Tablée

Collective Fléchir le vide Amour Super

Collectif du Plateau L’herbe est plus rose ici

Programme à venir

Par la compagnie Les Urbaindigènes .

En ville Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté

