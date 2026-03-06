Salins Sur Scènes Salins-les-Bains

samedi 4 avril 2026.

Salins Sur Scènes

En ville Salins-les-Bains Jura

Tarif : – –

Date :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05

Date(s) :
2026-04-04

Arts de la rue, théâtre, danse, cirque, musique

Comme une bougie dans le vent

Au programme 2 journées festives avec du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique !
Cie Le Cri du Moustique Nous marcherons ensemble
Cie Le Gazouillis des éléphants Cique Toc Toc
Cie No Kill Les conférences de poche
Cie Opus La Grande Tablée
Collective Fléchir le vide Amour Super
Collectif du Plateau L’herbe est plus rose ici

Programme à venir

Par la compagnie Les Urbaindigènes   .

En ville Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

English : Salins Sur Scènes

L’événement Salins Sur Scènes Salins-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-04 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

