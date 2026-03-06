Salins Sur Scènes Salins-les-Bains
En ville Salins-les-Bains Jura
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
2026-04-04
Arts de la rue, théâtre, danse, cirque, musique
Comme une bougie dans le vent
Au programme 2 journées festives avec du théâtre, de la danse, du cirque et de la musique !
Cie Le Cri du Moustique Nous marcherons ensemble
Cie Le Gazouillis des éléphants Cique Toc Toc
Cie No Kill Les conférences de poche
Cie Opus La Grande Tablée
Collective Fléchir le vide Amour Super
Collectif du Plateau L’herbe est plus rose ici
Programme à venir
Par la compagnie Les Urbaindigènes .
En ville Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté
