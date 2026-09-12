Salle des Jacobins Journées du Patrimoine Place de l’Échevinage Saintes

Informations pratiques

Saintes

Salle des Jacobins Journées du Patrimoine

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées du Patrimoine , venez découvrir la Salle des Jacobins à Saintes !

Ce rendez-vous culturel vous propose une rencontre sous forme de conférence ou de débat autour du thème du patrimoine.

Un événement local à ne pas manquer !

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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 During Heritage Days, come discover the Salle des Jacobins in Saintes!

This cultural event offers a gathering in the form of a lecture or discussion on the topic of heritage.

A local event you won’t want to miss!

L’événement Salle des Jacobins Journées du Patrimoine Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge