Salle des Jacobins Journées du Patrimoine Place de l’Échevinage Saintes
vendredi 18 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Salle des Jacobins Journées du Patrimoine
Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-18
À l’occasion des Journées du Patrimoine , venez découvrir la Salle des Jacobins à Saintes !
Ce rendez-vous culturel vous propose une rencontre sous forme de conférence ou de débat autour du thème du patrimoine.
Un événement local à ne pas manquer !
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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83
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English :
%C0 During Heritage Days, come discover the Salle des Jacobins in Saintes!
This cultural event offers a gathering in the form of a lecture or discussion on the topic of heritage.
A local event you won’t want to miss!
L’événement Salle des Jacobins Journées du Patrimoine Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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