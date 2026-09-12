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AGENDA · Saintes

Salle des Jacobins Journées du Patrimoine Place de l’Échevinage Saintes

vendredi 18 septembre 2026 · Place de l'Échevinage · Saintes

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place de l'Échevinage
Adresse
Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins
Ville
17100 Saintes
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saintes

Salle des Jacobins Journées du Patrimoine

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-18

À l’occasion des Journées du Patrimoine , venez découvrir la Salle des Jacobins à Saintes !
Ce rendez-vous culturel vous propose une rencontre sous forme de conférence ou de débat autour du thème du patrimoine.
Un événement local à ne pas manquer !
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Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Salle des Jacobins Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 83 

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English :

%C0 During Heritage Days, come discover the Salle des Jacobins in Saintes!
This cultural event offers a gathering in the form of a lecture or discussion on the topic of heritage.
A local event you won’t want to miss!

L’événement Salle des Jacobins Journées du Patrimoine Saintes a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge

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