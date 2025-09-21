Salle d’exposition « Grands-Bois lontan» Salle d’exposition « Grands-Bois Lontan » – Ancienne usine de Grands-Bois Saint-Pierre

Accès libre – Infos 0262 32 60 20

La salle d’exposition « Grands-Bois Lontan » est un espace de mémoire et de transmission dédié à la vie quotidienne d’autrefois à La Réunion. À travers une riche collection d’objets lontan — ustensiles de cuisine, outils agricoles, mobiliers, vêtements, jouets et accessoires du quotidien — elle raconte le vécu des familles réunionnaises du temps passé, notamment celles du Sud et de Grands-Bois.

