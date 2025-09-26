Salle Émile Lemaître Soirée de lancement collecte de dons Pré-en-Pail-Saint-Samson

Salle Émile Lemaître Soirée de lancement collecte de dons Pré-en-Pail-Saint-Samson vendredi 26 septembre 2025.

Salle Émile Lemaître Soirée de lancement collecte de dons

7 Rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson Mayenne

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

Venez découvrir la salle Émile Lemaître, lauréat du loto du patrimoine 2025, lors de notre soirée de lancement de la collecte de dons !

Lauréat du loto du patrimoine 2025, de la mission Stéphane Bern, et dans le cadre du projet de réhabilitation du théâtre de la salle Émile Lemaître, la commune de Pré-en-Pail-Saint-Samson organise une soirée festive pour le lancement de la collecte de dons.

Au programme animations théâtres et musicales, signature de la convention avec la Fondation du Patrimoine, remise des premières promesses de dons ainsi que le partage d’un moment conviviale autour d’un verre ! .

7 Rue de Caen Pré-en-Pail-Saint-Samson 53140 Mayenne Pays de la Loire +33 7 48 72 29 56 pvd@mairie-preenpailsaintsamson.fr

English :

Come and discover the Salle Émile Lemaître, winner of the 2025 Heritage Lotto, at our fundraising launch party!

German :

Entdecken Sie den Salle Émile Lemaître, Gewinner der Heritage Lottery 2025, bei unserem Abend zum Start der Spendensammlung!

Italiano :

Venite a scoprire la Salle Émile Lemaître, vincitrice del Lotto del Patrimonio 2025, in occasione della nostra festa di lancio della raccolta fondi!

Espanol :

Venga a descubrir la Salle Émile Lemaître, ganadora de la Lotería del Patrimonio 2025, en nuestra fiesta de inauguración para recaudar fondos

