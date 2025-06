Conférence « Les Archives de Pierre du Ouadi Hammamat » avec ArkéoTopia | Eté Solidaire Salle Jean Nicot Paris 28 juin 2025

Du 19 juin au 31 août 2025, l’Été Solidaire fait son grand

retour dans le 7e arrondissement pour une 21e édition en

s’associant à l’événement Paris en Seine.

Cette année encore, la mairie et la Maison de la vie associative et citoyenne

ont pu compter sur l’engagement de nombreuses associations pour vous proposer

plus d’une centaine d’animations gratuites tout l’été.

L’association ArkéoTopia contribue à la programmation culturelle de l’Eté Solidaire à travers la conférence « Les Archives de Pierre du Ouadi Hammamat ». A cette occasion, l’association invite Jean-Guillaume Olette-Pelletier pour une présentation de ses découvertes au cœur du désert égyptien. Docteur en égyptologie de l’université Paris-Sorbonne, Jean-Guillaume Olette-Pelletier est spécialiste des divinités égyptiennes des IIe et IIIe millénaires avant J.-C. et des cryptographies hiéroglyphiques.

ArkéoTopia est une association loi 1901 dédiée à l’exploration fascinante de l’histoire et de l’archéologie. L’association s’attache à la vulgarisation scientifique, la formation, la défense de la recherche archéologique, …

Rendez-vous le 28 juin 2025 à 14:00 dans la Salle Jean Nicot pour parcourir le canyon de schiste du Ouadi Hammamat en compagnie d’un spécialiste de renom !

Le samedi 28 juin 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit Tout public.









Salle Jean Nicot 7, rue Jean Nicot 75007 Paris

