Salle Municipales Saint-Étienne-de-Montluc 5 juillet 2025 17:00

Loire-Atlantique

Salle Municipales Saint-Étienne-de-Montluc Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 17:00:00

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

En passant par des pièces de théâtre, des spectacles jeunes publics, des concerts, de l’humour… et en accueillant des artistes de renommées nationales (Barbara Pravi, Thomas VDB, Camille Chamoux, Liz Cherhal, ….) l’Espace Montluc est, depuis sa création, un lieu de rencontres et de fêtes.

Pour l’anniversaire de cette salle polyvalente qui, depuis son inauguration, a accueilli de nombreux événements communaux, familiaux, et associatifs, mais également de nombreux spectacles, la commune vous invite à célébrer ensemble les 25 ans de la salle et vous propose une programmation festive pour petits et grands .

Saint-Étienne-de-Montluc 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire culture@st-etienne-montluc.net

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Salle Municipales Saint-Étienne-de-Montluc a été mis à jour le 2025-06-21 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay