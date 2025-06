« De Paris à Belém : 10 ans d’actions mondiales pour le climat », l’exposition qui célèbre les 10 ans de la COP21 – Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville Paris 21 juin 2025

Elle sera annoncée dès la façade du bâtiment par une œuvre monumentale signée par l’artiste

américain Shepard Fairey (Obey). À

travers des œuvres et exemples marquants, ainsi que les dispositifs interactifs prêtés par le Musée

des Arts et Métiers, petits et grands découvriront l’impact des villes

dans la lutte pour la planète.

Les villes au cœur de l’action

Depuis l’adoption de l’Accord de Paris en

2015, les villes sont devenues des actrices essentielles de l’action climatique.

Gratuite et accessible à tous, l’exposition De

Paris à Belém : 10 ans d’actions mondiales pour le climat présentera

un panorama de leur engagement dans la lutte contre les effets du changement

climatique avec une scénographie ludique et colorée et des contenus pour petits

et grands.

Une

expo aussi pensée pour les enfants

L’ensemble de l’exposition a été pensé à hauteur d’enfants. Tout au long de

leur cheminement, les plus jeunes seront guidés par Copi, personnage qu’ils

retrouveront dans le livret-jeu mis gratuitement à leur disposition et qui leur

permettra de se mobiliser autour des grands enjeux écologiques et de s’engager

pour un avenir durable.

Tous

engagés

En s’arrêtant sur les thèmes essentiels de

la mobilisation citoyenne et de la protection des écosystèmes, l’exposition

mettra à l’honneur visions d’artistes comme visions scientifiques mais aussi

des dispositifs interactifs permettant à tous de s’engager !

L’exposition sera fermé les lundis, dimanches et jours fériés.

Du samedi 21 juin 2025 au samedi 13 décembre 2025 :

gratuit

Le lien de réservation sera bientôt disponible.

Tout public.

Salle Saint-Jean de l’Hôtel de Ville 5 rue Lobau 75003 Paris

