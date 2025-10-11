Salleboeuf Comedy club Salle Rosa Bonheur Sallebœuf
Le Salleboeuf Comedy Club revient pour sa 2ᵉ édition le samedi 11 octobre 2025 à 20h30 à la Salle Rosa Bonheur, avec quatre humoristes bordelais et Clément Corbiat à la présentation. Ouverture des portes dès 19h avec buvette et snacking sucré/salé. Tarifs 16 € (général) et 12 € (réduit sur justificatif). Billets en ligne ou à la mairie de Salleboeuf. .
Salle Rosa Bonheur 1 avenue des vignes Sallebœuf 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 62 82 70 salleboeufenfete@gmail.com
