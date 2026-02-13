SALLENELLES/14 : Animation GONm, SALLENELLES Estuaire, Sallenelles

SALLENELLES/14 : Animation GONm 23 février – 10 août, les lundis SALLENELLES Estuaire Calvados

sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-23T14:30:00+01:00 – 2026-02-23T17:00:00+01:00

Fin : 2026-08-10T14:30:00+02:00 – 2026-08-10T17:00:00+02:00

Accompagnés d’un ornithologue, partez découvrir les oiseaux qui fréquentent les vasières de l’estuaire de l’Orne. Limicoles, laridés, Avocette élégante, bécasseaux, gravelots, mouettes et goélands n’auront plus de secret pour vous !

(2-6km/2h30) – Niveau 1. inscription obligatoire. Avec le financement du CD14

SALLENELLES Estuaire Boulevard Maritime Sallenelles 14121 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « secretariat@gonm.org »}]

Les oiseaux de l’Estuaire de l’Orne