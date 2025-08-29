Salles Curan en fête Salles-Curan
Tarif : – –
20h30- Salle des fêtes Quine de l’ESCC, concours de pétanque en tête à tête, apéro concert avec le groupe « LOL »
(soirée hamburger/frites)
Le comité des Fêtes de Salles Curan propose un programme pour le weekend du 29 au 31 Aout:
Apéro concert, Dj Coco, repas, paella, vide grenier, théâtre, animation bandas, brasucade, déjeuner aux tripoux, concours de pétanque, chars fleuris et expo de voiture anciennes. .
Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie
English :
8:30pm- Salle des fêtes CCHS Quine, pétanque head-to-head competition, aperitif concert with the band « LOL »
(hamburger/fries evening)
German :
20:30 Uhr- Festsaal Quine des ESCC, Boule-Wettbewerb im Kopf-an-Kopf-Rennen, Aperitifkonzert mit der Gruppe « LOL »
(Hamburger/Pommes frites-Abend)
Italiano :
20.30- Salle des fêtes Quine de l’ESCC, gara di bocce, concerto aperitivo con il gruppo « LOL »
(serata con hamburger e patatine)
Espanol :
20.30 h- Salle des fêtes Quine de l’ESCC, concurso de petanca, concierto aperitivo con el grupo « LOL »
(noche de hamburguesas y patatas fritas)
