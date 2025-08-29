Salles Curan en fête Salles-Curan

20h30- Salle des fêtes Quine de l’ESCC, concours de pétanque en tête à tête, apéro concert avec le groupe « LOL »

(soirée hamburger/frites)

Le comité des Fêtes de Salles Curan propose un programme pour le weekend du 29 au 31 Aout:

Apéro concert, Dj Coco, repas, paella, vide grenier, théâtre, animation bandas, brasucade, déjeuner aux tripoux, concours de pétanque, chars fleuris et expo de voiture anciennes. .

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

English :

8:30pm- Salle des fêtes CCHS Quine, pétanque head-to-head competition, aperitif concert with the band « LOL »

(hamburger/fries evening)

German :

20:30 Uhr- Festsaal Quine des ESCC, Boule-Wettbewerb im Kopf-an-Kopf-Rennen, Aperitifkonzert mit der Gruppe « LOL »

(Hamburger/Pommes frites-Abend)

Italiano :

20.30- Salle des fêtes Quine de l’ESCC, gara di bocce, concerto aperitivo con il gruppo « LOL »

(serata con hamburger e patatine)

Espanol :

20.30 h- Salle des fêtes Quine de l’ESCC, concurso de petanca, concierto aperitivo con el grupo « LOL »

(noche de hamburguesas y patatas fritas)

