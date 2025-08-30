Salles Curan en fête Salles-Curan

Salles-Curan Aveyron

8h-13h: Marché (possibilité de repas sur place)

11h: Départ de la paume dans le village

14h30: concours de pétaque en doublette

19h: apéro concert

20h: repas ( salade gourmande, truffade & jambon braisé, glaces, café)

23h30: Dj Coco aux platines

Le comité des Fêtes de Salles Curan propose un programme pour le weekend du 29 au 31 Aout:

Apéro concert, Dj Coco, repas, paella, vide grenier, théâtre, animation bandas, brasucade, déjeuner aux tripoux, concours de pétanque, chars fleuris et expo de voiture anciennes. .

Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie

English :

8am-1pm: Market (lunch available on site)

11 a.m.: Start of the paume in the village

2:30 p.m.: Double-handed pétaque competition

7pm: aperitif concert

8pm: meal (gourmet salad, truffade & braised ham, ice cream, coffee)

11:30pm: Dj Coco on the decks

German :

8-13 Uhr: Markt (Möglichkeit, vor Ort zu essen)

11 Uhr: Start der Palme im Dorf

14.30 Uhr: Pétaque-Wettbewerb im Doppelpack

19 Uhr: Aperitif-Konzert

20 Uhr: Essen (Feinschmeckersalat, Trüffel & Schmorschinken, Eis, Kaffee)

23.30 Uhr: Dj Coco an den Plattentellern

Italiano :

8.00-13.00: Mercato (pranzo disponibile in loco)

11.00: Inizio della paume nel villaggio

ore 14.30: gara di pétaque a due mani

ore 19.00: concerto aperitivo

ore 20.00: pasto (insalata gourmet, truffade & prosciutto brasato, gelati, caffè)

ore 23.30: DJ Coco in pedana

Espanol :

8:00-13:00: Mercado (almuerzo disponible in situ)

11.00 h: Inicio de la paume en el pueblo

14.30 h: Concurso de pétaque a dos manos

19 h: concierto aperitivo

20.00 h: comida (ensalada gourmet, trufada y jamón cocido, helados, café)

23.30 h: DJ Coco a los platos

L’événement Salles Curan en fête Salles-Curan a été mis à jour le 2025-08-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)