Salles Curan en fête Salles-Curan
Salles-Curan Aveyron
Début : Samedi 2025-08-30
fin : 2025-08-30
2025-08-30
8h-13h: Marché (possibilité de repas sur place)
11h: Départ de la paume dans le village
14h30: concours de pétaque en doublette
19h: apéro concert
20h: repas ( salade gourmande, truffade & jambon braisé, glaces, café)
23h30: Dj Coco aux platines
Le comité des Fêtes de Salles Curan propose un programme pour le weekend du 29 au 31 Aout:
Apéro concert, Dj Coco, repas, paella, vide grenier, théâtre, animation bandas, brasucade, déjeuner aux tripoux, concours de pétanque, chars fleuris et expo de voiture anciennes. .
Salles-Curan 12410 Aveyron Occitanie
English :
8am-1pm: Market (lunch available on site)
11 a.m.: Start of the paume in the village
2:30 p.m.: Double-handed pétaque competition
7pm: aperitif concert
8pm: meal (gourmet salad, truffade & braised ham, ice cream, coffee)
11:30pm: Dj Coco on the decks
German :
8-13 Uhr: Markt (Möglichkeit, vor Ort zu essen)
11 Uhr: Start der Palme im Dorf
14.30 Uhr: Pétaque-Wettbewerb im Doppelpack
19 Uhr: Aperitif-Konzert
20 Uhr: Essen (Feinschmeckersalat, Trüffel & Schmorschinken, Eis, Kaffee)
23.30 Uhr: Dj Coco an den Plattentellern
Italiano :
8.00-13.00: Mercato (pranzo disponibile in loco)
11.00: Inizio della paume nel villaggio
ore 14.30: gara di pétaque a due mani
ore 19.00: concerto aperitivo
ore 20.00: pasto (insalata gourmet, truffade & prosciutto brasato, gelati, caffè)
ore 23.30: DJ Coco in pedana
Espanol :
8:00-13:00: Mercado (almuerzo disponible in situ)
11.00 h: Inicio de la paume en el pueblo
14.30 h: Concurso de pétaque a dos manos
19 h: concierto aperitivo
20.00 h: comida (ensalada gourmet, trufada y jamón cocido, helados, café)
23.30 h: DJ Coco a los platos
