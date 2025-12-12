Salma Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Son but, entre autres, est de surprendre les spectateur·ice·s grâce à une écriture qui alterne entre marquages très nets et moments de liberté quasi-totale. Né sous l’impulsion de la pianiste Salma Blanchard, le groupe souhaite ré-actualiser et diffuser cette musique en région Sud, en mettant à l’honneur son esthétique autant qu’une ambition qu’il partage : ‘More women on stage’ !

Salma Blanchard : piano, compositions et arrangements

Matthieu Fabre : saxophone ténor

France Duclairoir : contrebasse

Antoine-Aurèle Cohen-Perrot : batterie

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Compositions, arrangements — Le Salma Quartet est un groupe marseillais dont l’univers musical se situe entre le be-bop et le jazz moderne, au travers de compositions originales et d’arrangements.

Le samedi 17 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

