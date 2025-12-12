Salma Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Salma Quartet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris samedi 17 janvier 2026.
Son but, entre autres, est de surprendre les spectateur·ice·s grâce à une écriture qui alterne entre marquages très nets et moments de liberté quasi-totale. Né sous l’impulsion de la pianiste Salma Blanchard, le groupe souhaite ré-actualiser et diffuser cette musique en région Sud, en mettant à l’honneur son esthétique autant qu’une ambition qu’il partage : ‘More women on stage’ !
Salma Blanchard : piano, compositions et arrangements
Matthieu Fabre : saxophone ténor
France Duclairoir : contrebasse
Antoine-Aurèle Cohen-Perrot : batterie
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Compositions, arrangements — Le Salma Quartet est un groupe marseillais dont l’univers musical se situe entre le be-bop et le jazz moderne, au travers de compositions originales et d’arrangements.
Le samedi 17 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
Le samedi 17 janvier 2026
de 19h30 à 20h30
payant
Tarif en ligne : 22 à 27 euros
Tarif sur place : 24 à 29 euros.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-17T22:30:00+01:00
fin : 2026-01-17T23:30:00+01:00
Date(s) : 2026-01-17T19:30:00+02:00_2026-01-17T20:30:00+02:00;2026-01-17T21:30:00+02:00_2026-01-17T22:30:00+02:00
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/