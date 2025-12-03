Salmon Saumon, sortie d’album ‘Fish Sounds’ en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Les quatre compères se rencontrent au Conservatoire National de Paris (CNSM), et se retrouvent à l’Orchestre National de Jazz des Jeunes. Après une année de tournée, et leurs études terminées, l’affinité musicale qu’ils développent les pousse à continuer l’expérience en quartet, cette fois-ci autour d’un répertoire qui leur est propre, composé de morceaux originaux mais aussi de reprises de chansons. C’est ainsi qu’est né ce groupe, autour de cet amour pour le jazz et la folk. Portés par une volonté collective de fusionner leurs talents, ils donnent une attention particulière au son et à l’énergie du groupe, plutôt qu’à la mise en valeur de virtuoses individualités.

Orelio Paladini : batterie

Loan Buathier : guitare

Jérémie Lucchese : saxophone

Antoine Leonardon : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Sortie d’album — Salmon Saumon est un quartet assurément jazz et indéniablement folk. D’une virtuosité

subtile, les 4 musiciens, transportent l’auditeur·rice dans une expérience oscillant entre intimité envoûtante et moments explosifs.

Le mercredi 03 décembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mercredi 03 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-03T22:30:00+01:00

fin : 2025-12-03T23:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-03T19:30:00+02:00_2025-12-03T20:30:00+02:00;2025-12-03T21:30:00+02:00_2025-12-03T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/