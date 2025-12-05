SALOMÉ BLACK HOLE CELEBRATION Vendargues
SALOMÉ BLACK HOLE CELEBRATION Vendargues vendredi 5 décembre 2025.
SALOMÉ BLACK HOLE CELEBRATION
Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues Hérault
Début : 2025-12-05
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Ouverture des portes 19h30
A L’AFFICHE: 21H00 Salomé Black Hole Celebration
Groupe Pop Prog Metal de Montpellier
On vous donne rendez-vous pour fêter ENFIN notre nouvel album
Black Hole et (re)jouer Live des extraits de nos précédents albums !
Une Soirée Riche en Convivialité
L’événement débute dès 19h30 avec un apéro dinatoire
En parallèle, une ambiance musicale est assurée par la playlist NOTYOURFAN My RADIO pour mettre tout le monde dans l’ambiance dès l’entrée.
Soirée Diffusés en Direct
La soirée sera retransmise en direct sur la page officielle d’ALIVE My TV, et leurs réseaux sociaux.
Informations Pratiques
Entrée libre Pas besoin de réservation, venez comme vous êtes ! .
Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues 34740 Hérault Occitanie +33 4 65 84 59 49 contact@alivemystudio.com
English :
Doors open at 7:30pm
ON SHOW: 9:00 pm: Salomé Black Hole Celebration
Pop Prog Metal band from Montpellier
We look forward to seeing you to FINALLY celebrate our new album
Black Hole and (re)play live extracts from our previous albums!
German :
Öffnung der Türen 19.30 Uhr
ZUM ANZEIGEN: 21.00 Uhr: Salomé: Black Hole Celebration
Pop Prog Metal Band aus Montpellier
Wir treffen uns mit euch, um ENDLICH unser neues Album zu feiern
Black Hole zu feiern und Auszüge aus unseren vorherigen Alben live (wieder) zu spielen!
Italiano :
Apertura porte alle 19.30
IN SPETTACOLO: ore 21.00: Salomé Celebrazione del buco nero
Gruppo Pop Prog Metal di Montpellier
Non vediamo l’ora di vedervi per festeggiare FINALMENTE il nostro nuovo album
Black Hole e (ri)suonare dal vivo estratti dai nostri album precedenti!
Espanol :
Apertura de puertas a las 19.30 h
EN ESPECTÁCULO: 21.00 h: Salomé Black Hole Celebration
Banda de Pop Prog Metal de Montpellier
Estamos deseando veros para celebrar POR FIN nuestro nuevo álbum
Black Hole y (re)tocar en directo extractos de nuestros álbumes anteriores
