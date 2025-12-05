SALOMÉ BLACK HOLE CELEBRATION Vendargues

SALOMÉ BLACK HOLE CELEBRATION

Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues Hérault

Tarif : – –

Date : 2025-12-05

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Ouverture des portes 19h30

A L’AFFICHE: 21H00 Salomé Black Hole Celebration

Groupe Pop Prog Metal de Montpellier

On vous donne rendez-vous pour fêter ENFIN notre nouvel album

Black Hole et (re)jouer Live des extraits de nos précédents albums !

Une Soirée Riche en Convivialité

L’événement débute dès 19h30 avec un apéro dinatoire

En parallèle, une ambiance musicale est assurée par la playlist NOTYOURFAN My RADIO pour mettre tout le monde dans l’ambiance dès l’entrée.

Soirée Diffusés en Direct

La soirée sera retransmise en direct sur la page officielle d’ALIVE My TV, et leurs réseaux sociaux.

Informations Pratiques

Entrée libre Pas besoin de réservation, venez comme vous êtes ! .

Lieu-dit Les Portes Domitiennes Vendargues 34740 Hérault Occitanie +33 4 65 84 59 49 contact@alivemystudio.com

English :

Doors open at 7:30pm

ON SHOW: 9:00 pm: Salomé Black Hole Celebration

Pop Prog Metal band from Montpellier

We look forward to seeing you to FINALLY celebrate our new album

Black Hole and (re)play live extracts from our previous albums!

German :

Öffnung der Türen 19.30 Uhr

ZUM ANZEIGEN: 21.00 Uhr: Salomé: Black Hole Celebration

Pop Prog Metal Band aus Montpellier

Wir treffen uns mit euch, um ENDLICH unser neues Album zu feiern

Black Hole zu feiern und Auszüge aus unseren vorherigen Alben live (wieder) zu spielen!

Italiano :

Apertura porte alle 19.30

IN SPETTACOLO: ore 21.00: Salomé Celebrazione del buco nero

Gruppo Pop Prog Metal di Montpellier

Non vediamo l’ora di vedervi per festeggiare FINALMENTE il nostro nuovo album

Black Hole e (ri)suonare dal vivo estratti dai nostri album precedenti!

Espanol :

Apertura de puertas a las 19.30 h

EN ESPECTÁCULO: 21.00 h: Salomé Black Hole Celebration

Banda de Pop Prog Metal de Montpellier

Estamos deseando veros para celebrar POR FIN nuestro nuevo álbum

Black Hole y (re)tocar en directo extractos de nuestros álbumes anteriores

L’événement SALOMÉ BLACK HOLE CELEBRATION Vendargues a été mis à jour le 2025-11-24 par 34 OT MONTPELLIER