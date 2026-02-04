Salomon et la Reine de Saba

Catherine Zarcate – Conte et tanpura Théâtre Mandapa Paris Samedi 14 février, 20h30 Payant

plein tarif 20 EUR

tarif réduit 15 EUR

tarif enfant 10 EUR

L’imagination populaire et le sens du Merveilleux des conteurs mondiaux n’ont cessé d’enrichir les archétypes du roi de Justice et de la reine mythique.

« L’imagination populaire et le sens du Merveilleux des conteurs mondiaux n’ont cessé d’enrichir les archétypes du roi de Justice et de la reine mythique. C’est la Huppe, puissante philosophe, qui initie la rencontre de ces deux êtres profondément épris de paix. Leur histoire d’amour, pleine de tendresse, de respect et d’égalité, est d’une modernité remarquable.

Cette version de 3h évoquera, dans sa dernière heure, la fin du récit : l’exil du Roi

Salomon et son retour étonnant chez lui, soit une série d’histoires très rarement contées. »

Catherine ZARCATE fait partie des conteurs qui ont initié le renouveau du conte en France.

Ses spectacles ont inauguré le conte pour adultes sous une forme philosophique.

Elle aime les vastes fresques autant que les récits intimistes. Elle est connue comme une artiste aimant unir, dans chaque spectacle, la profondeur et l’humour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-14T23:30:00.000+01:00

1

https://www.centre-mandapa.fr/ https://www.centre-mandapa.fr/event-details/salomon-et-la-reine-de-saba 0145899900 lemandapa@gmail.com

Théâtre Mandapa 6 rue Wurtz Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

lemandapa@gmail.com 01 45 89 99 00



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

