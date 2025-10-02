Salon 24Beaubourg 24Beaubourg Paris
Salon 24Beaubourg 24Beaubourg Paris jeudi 2 octobre 2025.
Le 2 octobre 2025, le 24Beaubourg lance son salon. Cette première édition entend conjuguer l’énergie d’aujourd’hui avec la mémoire vibrante des grands rendez-vous de l’histoire de l’art. Elle rassemble dix artistes aux parcours originaux – Isabelle Floch, Dominique Garnier, Iris, Dominique de Lara, Guillaume Lassus-Dessus, Emmanuelle Michaux, Alain Nahum, Boyeon Park, Emmanuelle Stolar Vélon et Brenda Turnnidge.
Direction artistique : Marie-Laure Desjardins
Le 1er salon de la galerie de la rue Beaubourg!
Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :
jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 11h00 à 19h00
Le jeudi 02 octobre 2025
de 19h00 à 21h00
gratuit
Tout public.
24Beaubourg 24, rue Beaubourg 75003 Paris
https://www.24Beaubourg.com