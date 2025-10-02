Salon 24Beaubourg 24Beaubourg Paris

Le 2 octobre 2025, le 24Beaubourg lance son salon. Cette première édition entend conjuguer l’énergie d’aujourd’hui avec la mémoire vibrante des grands rendez-vous de l’histoire de l’art. Elle rassemble dix artistes aux parcours originaux – Isabelle Floch, Dominique Garnier, Iris, Dominique de Lara, Guillaume Lassus-Dessus, Emmanuelle Michaux, Alain Nahum, Boyeon Park, Emmanuelle Stolar Vélon et Brenda Turnnidge.

Direction artistique : Marie-Laure Desjardins

Du jeudi 02 octobre 2025 au dimanche 05 octobre 2025 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

Le jeudi 02 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit

Tout public.

24Beaubourg 24, rue Beaubourg 75003 Paris

https://www.24Beaubourg.com