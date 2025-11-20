Salon 24h emploi formation Amiens

Salon 24h emploi formation

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 10:00:00

fin : 2025-11-20 17:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Rencontrez plus de 40 entreprises et centres de formation de la région !

+ 300 offres

24 Heures pour l’Emploi et la Formation est un salon implanté localement qui a pour objectif de favoriser l’échange entre entreprises, établissements de formation et candidats.

Des centaines d’offres sont à pourvoir (CDD, CDI, Stage, Alternance). Nous vous offrons l’occasion d’une rencontre directe avec les recruteurs. Préparez vos questions, vos CV pour peut-être un poste, une offre de formation… à la clé.

Dans de multiples secteurs d’activité: Transport/Logistique, Sécurité/Défense, Finance, Santé, Assurance, Industrie, Ingénierie, Grande Distribution, Agroalimentaire…

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Meet over 40 of the region’s companies and training centers!

300+ offers

24 Heures pour l?Emploi et la Formation is a locally-based event designed to encourage exchanges between companies, training establishments and job applicants.

Hundreds of vacancies are available (fixed-term contracts, permanent contracts, internships, work-study programs). We offer you the opportunity to meet recruiters face-to-face. Prepare your questions and CVs, and you could be in line for a job or training offer… at the end of the day.

In a wide range of sectors: Transport/Logistics, Security/Defense, Finance, Health, Insurance, Industry, Engineering, Retail, Food & Beverage…

German :

Treffen Sie über 40 Unternehmen und Ausbildungszentren aus der Region!

+ 300 Angebote

24 Heures pour l’Emploi et la Formation ist eine lokal verankerte Messe, deren Ziel es ist, den Austausch zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Bewerbern zu fördern.

Hunderte von Angeboten sind zu besetzen (befristet, unbefristet, Praktikum, Werkstudententätigkeit). Wir bieten Ihnen die Gelegenheit, direkt mit den Personalverantwortlichen zusammenzutreffen. Bereiten Sie Ihre Fragen und Ihren Lebenslauf vor, um vielleicht eine Stelle, ein Ausbildungsangebot… zu ergattern.

In zahlreichen Branchen: Transport/Logistik, Sicherheit/Verteidigung, Finanzwesen, Gesundheitswesen, Versicherungen, Industrie, Ingenieurwesen, Großhandel, Lebensmittelindustrie…

Italiano :

Incontra oltre 40 aziende e centri di formazione nella regione!

oltre 300 offerte

24 Heures pour l’Emploi et la Formation è un evento su base locale pensato per favorire gli scambi tra aziende, istituti di formazione e candidati.

Sono disponibili centinaia di offerte di lavoro (contratti a tempo determinato, contratti a tempo indeterminato, tirocini, corsi di formazione). Vi offriamo la possibilità di incontrare faccia a faccia i selezionatori. Preparate le vostre domande e i vostri CV e potreste avere la possibilità di un lavoro o di un’offerta di formazione.

In un’ampia gamma di settori: trasporti/logistica, sicurezza/difesa, finanza, sanità, assicurazioni, industria, ingegneria, commercio al dettaglio, alimentazione, ecc.

Espanol :

Conozca más de 40 empresas y centros de formación de la región

más de 300 ofertas

24 Heures pour l’Emploi et la Formation es un evento de ámbito local diseñado para fomentar los intercambios entre empresas, centros de formación y candidatos.

Cientos de ofertas de empleo (contratos de duración determinada, contratos indefinidos, prácticas, alternancia). Le ofrecemos la oportunidad de reunirse cara a cara con los reclutadores. Prepare sus preguntas y su currículum, y podrá optar a un empleo o a una oferta de formación.

En sectores muy diversos: transporte/logística, seguridad/defensa, finanzas, sanidad, seguros, industria, ingeniería, comercio minorista, alimentación, etc.

