Salon 24H Emploi & Formation – Nantes 2025 Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain 18 septembre 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-18 10:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

« 24 pour l’Emploi et la Formation » est un salon implanté localement qui a pour objectif de favoriser l’échange entre entreprises, établissements de formation, financeurs, structures d’aide à l’emploi et candidats. Des centaines d’offres sont à pourvoir (CDD, CDI, Stage, Alternance). Nous vous offrons l’occasion d’une rencontre directe avec les recruteurs et conseillers. Préparez vos questions, vos CV pour peut-être un poste, une offre de formation… à la clé. Découvrez + de 75 exposants (entreprises, organisme de formation) ;Et des centaines de postes (CDD/CDI/Stages/Alternances…). Gratuit. Sur inscription. Programmes, offres, liste entreprises, etc. : plus d’information sur le site 24H Emploi & Formation. Un événement L4M, en partenariat avec France Travail, Atdec, APEC.

Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com https://www.24h-emploi-formation.com/nantes-saint-herblain-2025#/