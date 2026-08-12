Salon 24h pour l’emploi et la formation Couvent des Jacobins Rennes
mardi 8 septembre 2026 · Couvent des Jacobins · Rennes
Informations pratiques
Salon 24h pour l’emploi et la formation Couvent des Jacobins Rennes Mardi 8 septembre, 10h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre sur inscription
Le service formation continue et alternance sera présent au salon pour vous accompagner dans votre projet d’évolution professionnelle
**Salariés, demandeurs d’emplois, indépendants, professions libérales, étudiants en alternance,** quel que soit votre statut, le service formation continue et alternance (SFCA) vous accompagne dans votre formation tout au long de la vie.
Vous souhaitez **reprendre des études, valoriser vos acquis professionnels, vous spécialiser, gagner en confiance sur un poste, vous réorienter** vers un nouveau métier… Les raisons de se lancer dans un projet de formation sont nombreuses.
**Vous avez de l’expérience professionnelle, personnelle**, vous êtes motivés et voulez garder la maîtrise de votre parcours professionnel : venez échanger sur votre projet !
Fort d’une expérience de plus de 50 ans, le SFCA vous aide à formaliser et à construire votre parcours de formation et à choisir parmi toutes les formations longues ou courtes, certifiantes ou diplômantes proposées par l’université de Rennes. L’objectif ? Vous permettre de vous former à votre rythme pour faire évoluer votre carrière !
Venez nous rencontrer et construisons, ensemble, votre projet.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-08T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-08T17:00:00.000+02:00
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https://www.24h-emploi-formation.com/rennes-2026#/
Couvent des Jacobins Place Sainte Anne, 35000 Rennes Centre Rennes Ille-et-Vilaine
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