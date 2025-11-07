Salon 32ème Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy

Salon 32ème Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura

Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date :

Samedi 2025-11-07 10:00:00

2025-11-08 20:00:00

Date(s) :

2025-11-07 2025-11-08 2025-11-09

Le Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura revient pour sa 32ème édition. Pendant trois jours, 67 vignerons venus de Côte-d’Or,

Saône-et-Loire, Yonne et du Jura vous ouvrent leurs caves et leurs coeurs.

Ici, ce sont les vignerons eux-mêmes qui vous accueillent, vous racontent leur métier et vous font déguster plusieurs centaines de vins.

Chacun signe ses bouteilles de son nom et de son histoire. C’est ce qui fait la force des Vignerons Indépendants.

BIEN PLUS QU’UN SALON UNE EXPÉRIENCE CONVIVIALE

Seul, à deux ou entre amis, venez vivre un moment simple et authentique. Vous dégusterez vos futurs coups de coeur, à des tarifs privilégiés comme au domaine , dans une ambiance conviviale et festive. Et parce que le vin s’apprécie encore plus avec de belles tables, le salon accueille aussi des partenaires gourmands Foies gras Lacon, artisans du Sud-Ouest (Payzac, Dordogne), Crèmerie du Marché, fromages et charcuteries de terroir (Haut-Doubs)

Hall A Parc Expo de Vandoeuvre-lès-Nancy, Rue Catherine Opalinska

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

The Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura returns for its 32nd edition. For three days, 67 winemakers from Côte-d?Or,

Saône-et-Loire, Yonne and Jura open their cellars and their hearts to you.

Here, it’s the winemakers themselves who welcome you, tell you about their trade and let you taste several hundred wines.

Each one signs his bottles with his name and his story. This is the strength of the Vignerons Indépendants.

MUCH MORE THAN A TRADE SHOW: A CONVIVIAL EXPERIENCE

Alone, in pairs or with friends, come and experience a simple, authentic moment. You’ll be able to taste your future favorites at special estate prices, in a friendly, festive atmosphere. And because wine is best appreciated with fine food, the show also welcomes gourmet partners: Foies gras Lacon, artisans from the South-West (Payzac, Dordogne), Crèmerie du Marché, local cheeses and charcuterie (Haut-Doubs)

Hall A ? Parc Expo de Vandoeuvre-lès-Nancy, Rue Catherine Opalinska

German :

Der Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura (Weinmesse der unabhängigen Winzer aus Burgund und dem Jura) kehrt zu seiner 32. Drei Tage lang werden 67 Winzer aus den Regionen Côte-d’Or,

Saône-et-Loire, Yonne und dem Jura ihre Keller und Herzen für Sie geöffnet.

Hier sind es die Winzer selbst, die Sie empfangen, Ihnen von ihrem Beruf erzählen und Sie mehrere hundert Weine probieren lassen.

Jeder signiert seine Flaschen mit seinem Namen und seiner Geschichte. Das ist die Stärke der Vignerons Indépendants, der unabhängigen Winzer.

MEHR ALS EINE MESSE: EIN GESELLIGES ERLEBNIS

Ob allein, zu zweit oder mit Freunden, erleben Sie einen einfachen und authentischen Moment. Sie können Ihre zukünftigen Favoriten zu Vorzugspreisen wie auf dem Weingut in einer geselligen und festlichen Atmosphäre verkosten. Und weil man Wein am besten an einem schön gedeckten Tisch genießt, sind auf der Messe auch Partner für Feinschmecker vertreten: Foies gras Lacon, Handwerker aus dem Südwesten (Payzac, Dordogne), Crèmerie du Marché, Käse und Wurstwaren aus der Region (Haut-Doubs)

Halle A ? Parc Expo de Vandoeuvre-lès-Nancy, Rue Catherine Opalinska

Italiano :

Il Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura torna per la sua 32a edizione. Per tre giorni, 67 viticoltori della Côte-d’Or,

Saône-et-Loire, Yonne e Jura aprono le loro cantine e i loro cuori.

Qui sono gli stessi viticoltori ad accogliervi, a raccontarvi tutto sul loro mestiere e a farvi assaggiare diverse centinaia di vini.

Ognuno di loro firma le bottiglie con il proprio nome e la propria storia. Questa è la forza dei Vignerons Indépendants.

MOLTO PIÙ DI UNA FIERA DEL VINO: UN’ESPERIENZA CONVIVIALE

Da soli, in coppia o con gli amici, venite a vivere un’esperienza semplice e autentica. Potrete degustare i vostri futuri preferiti a prezzi speciali da tenuta , in un’atmosfera amichevole e festosa. E poiché il vino si gusta al meglio con la buona tavola, il salone accoglie anche partner gastronomici: Foies gras Lacon, artigiani del Sud-Ovest (Payzac, Dordogna), Crèmerie du Marché, formaggi e salumi locali (Haut-Doubs), ecc

Padiglione A ? Parc Expo de Vandoeuvre-lès-Nancy, Rue Catherine Opalinska

Espanol :

El Salon des Vins des Vignerons Indépendants de Bourgogne et du Jura vuelve en su 32ª edición. Durante tres días, 67 viticultores de Côte-d’Or,

Saône-et-Loire, Yonne y Jura le abren sus bodegas y sus corazones.

Aquí, son los propios viticultores quienes le dan la bienvenida, le cuentan todo sobre su oficio y le permiten degustar varios centenares de vinos.

Cada uno de ellos firma sus botellas con su nombre y su historia. Esta es la fuerza de los Vignerons Indépendants.

MUCHO MÁS QUE UNA FERIA DEL VINO: UNA EXPERIENCIA DE CONVIVENCIA

Solo, en pareja o con amigos, venga a disfrutar de una experiencia sencilla y auténtica. Podrá degustar sus futuros favoritos a precios especiales de finca , en un ambiente acogedor y festivo. Y como el vino se disfruta mejor con buena comida, el salón también acoge a socios gastronómicos: Foies gras Lacon, artesanos del Suroeste (Payzac, Dordoña), Crèmerie du Marché, quesos y charcutería locales (Haut-Doubs), etc

Pabellón A ? Parc Expo de Vandoeuvre-lès-Nancy, Rue Catherine Opalinska

