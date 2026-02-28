Salon à la Ferme 2026 La Ferm’entente Saint-Aignan-sur-Ry

Salon à la Ferme 2026

La Ferm’entente 708 Rue Sainte-Anne Saint-Aignan-sur-Ry Seine-Maritime

Début : 2026-02-28 14:00:00

fin : 2026-02-28 17:00:00

2026-02-28

La Confédération Paysanne de Seine-Maritime et la Ferm’Entente vous invite à son Salon à la Ferme ce samedi 28 février.

L’opération Le Salon à la ferme a pour but de faire découvrir l’agriculture paysanne et de montrer la réalité du métier en organisant des portes ouvertes et des ateliers chez les agriculteurs du territoire.

Au programme

– Présentation de la ferme, de la cidrerie et de la brasserie

– Atelier découverte de la taille des pommiers

– Échange avec des agriculteurs locaux (élevage avicole/maraîchage)

– Dégustation et vente des produits de la ferme

Venez nombreux ! .

La Ferm’entente 708 Rue Sainte-Anne Saint-Aignan-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 02 36 lafermentente@gmail.com

