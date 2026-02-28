Salon à la Ferme 2026 La Ferm’entente Saint-Aignan-sur-Ry
La Confédération Paysanne de Seine-Maritime et la Ferm’Entente vous invite à son Salon à la Ferme ce samedi 28 février.
L’opération Le Salon à la ferme a pour but de faire découvrir l’agriculture paysanne et de montrer la réalité du métier en organisant des portes ouvertes et des ateliers chez les agriculteurs du territoire.
Au programme
– Présentation de la ferme, de la cidrerie et de la brasserie
– Atelier découverte de la taille des pommiers
– Échange avec des agriculteurs locaux (élevage avicole/maraîchage)
– Dégustation et vente des produits de la ferme
Venez nombreux ! .
La Ferm’entente 708 Rue Sainte-Anne Saint-Aignan-sur-Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 02 36 lafermentente@gmail.com
