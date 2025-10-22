Salon A La Rencontre des Soldats du Numérique et des Telecoms Rd 570 Heillecourt

Salon A La Rencontre des Soldats du Numérique et des Telecoms Rd 570 Heillecourt mercredi 22 octobre 2025.

Salon A La Rencontre des Soldats du Numérique et des Telecoms

Rd 570 Galerie Shop’In Houdemont Heillecourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Les armées viennent à la rencontre de la population et présenteront leur matériel en personne pour cette 4e édition ! L’opération de communication « A LA RENCONTRE DES SOLDATS DU NUMÉRIQUE ET DES TELECOMS » se déroule dans la galerie commerciale SHOP’IN HOUDEMONT sous le format SALON.

Les bureaux recrutement de l’armée de Terre, de l’armée de l’Air et de l’Espace et de la Marine Nationale, ainsi que la dizaine d’unités opérationnelles invité animeront cette manifestation (exposition historique, jeu concours, parcours sportif et parcours de tir Air-soft). Les unités arriveront à compter du jeudi 23 octobre.Tout public

Rd 570 Galerie Shop’In Houdemont Heillecourt 54180 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 89 19 50 10

English :

The armed forces are coming to meet the population and will be presenting their equipment in person for this 4th edition! The « A LA RENCONTRE DES SOLDATS DU NUMÉRIQUE ET DES TELECOMS » communications operation is taking place in the SHOP’IN HOUDEMONT shopping mall in SALON format.

The recruitment offices of the French Army, Air Force, Space Force and Navy, as well as the ten or so operational units invited, will be hosting this event (historical exhibition, competition, sports course and Air-soft shooting course). The units will arrive on Thursday, October 23.

German :

Die Armeen kommen der Bevölkerung entgegen und werden bei dieser 4. Ausgabe ihre Ausrüstung persönlich vorstellen! Die Kommunikationsmaßnahme « A LA RENCONTRERE DES SOLDATS DU NUMÉRIQUE ET DES TELECOMS » findet in der Einkaufsgalerie SHOP’IN HOUDEMONT unter dem Format SALON statt.

Die Rekrutierungsbüros des Heeres, der Luft- und Raumfahrtarmee und der Nationalen Marine sowie die zehn eingeladenen operativen Einheiten werden diese Veranstaltung beleben (historische Ausstellung, Gewinnspiel, Sportparcours und Air-soft-Schießparcours). Die Einheiten werden ab Donnerstag, dem 23. Oktober, anreisen.

Italiano :

Le forze armate vengono a incontrare il pubblico e presentano personalmente le loro attrezzature per questa quarta edizione! L’operazione di comunicazione « A LA RENCONTRE DES SOLDATS DU NUMÉRIQUE ET DES TELECOMS » si svolgerà nel centro commerciale SHOP’IN HOUDEMONT nel formato SALON.

Gli uffici di reclutamento dell’Esercito, dell’Aeronautica, delle Forze spaziali e della Marina francesi, nonché la decina di unità operative invitate, ospiteranno questo evento (mostra storica, competizione, corso sportivo e corso di tiro Air-soft). Le unità arriveranno giovedì 23 ottobre.

Espanol :

Las fuerzas armadas acuden al encuentro del público y presentarán en persona sus equipos para esta 4ª edición La operación de comunicación « A LA RENCONTRE DES SOLDATS DU NUMÉRIQUE ET DES TELECOMS » tendrá lugar en el centro comercial SHOP’IN HOUDEMONT en formato SALÓN.

Las oficinas de reclutamiento del Ejército de Tierra, del Aire, del Espacio y de la Marina francesa, así como la decena de unidades operativas invitadas, acogerán este evento (exposición histórica, competición, recorrido deportivo y curso de tiro Air-soft). Las unidades llegarán el jueves 23 de octubre.

