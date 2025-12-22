Salon À la table des brasseurs bretons #4, route du Valy Ledan Saint-Divy
route du Valy Ledan Salle polyvalente Saint-Divy Finistère
Voici la 4ème édition du salon des bières artisanales bretonnes ! Un évènement convivial pour mettre en avant les brasseurs locaux et vous faire découvrir des bières des 5 départements bretons.
Venez découvrir:
– 20 stands de brasseurs bretons.
– Un stand de petite restauration (crêpes sucrées, gâteaux, bonbons, boissons sans alcool, …) pour le goûter
– Des bières blondes, rousses, brunes, IPA, … à découvrir et déguster.
– 1,5€ la dégustation de 12cl.
– Un stand de prévention disponible pour aider et conseiller.
– Un concert gratuit qui va vous donner envie de guincher !
– Un foodtruck pour le repas du soir.
Les brasseurs
– Merlin Mignonne à Trévarn
– Avel à Dirinon
– Arvarus à Ploumoguer
– Lokorn à Locronan
– Soavenn à Santec
– Octa à Clohars
Etc… .
route du Valy Ledan Salle polyvalente Saint-Divy 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 82 21 65
