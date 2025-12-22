Salon À la table des brasseurs bretons #4, route du Valy Ledan Saint-Divy

Salon À la table des brasseurs bretons #4

route du Valy Ledan Salle polyvalente Saint-Divy Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 22:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Voici la 4ème édition du salon des bières artisanales bretonnes ! Un évènement convivial pour mettre en avant les brasseurs locaux et vous faire découvrir des bières des 5 départements bretons.

Venez découvrir:

– 20 stands de brasseurs bretons.

– Un stand de petite restauration (crêpes sucrées, gâteaux, bonbons, boissons sans alcool, …) pour le goûter

– Des bières blondes, rousses, brunes, IPA, … à découvrir et déguster.

– 1,5€ la dégustation de 12cl.

– Un stand de prévention disponible pour aider et conseiller.

– Un concert gratuit qui va vous donner envie de guincher !

– Un foodtruck pour le repas du soir.

Les brasseurs

– Merlin Mignonne à Trévarn

– Avel à Dirinon

– Arvarus à Ploumoguer

– Lokorn à Locronan

– Soavenn à Santec

– Octa à Clohars

Etc… .

route du Valy Ledan Salle polyvalente Saint-Divy 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 82 21 65

