Salon À la Table du Japon Espace Encan La Rochelle

Salon À la Table du Japon

Espace Encan 17000 La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2026-04-14 09:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

2026-04-14

Première édition du salon À la Table du Japon les 14 et 15 avril 2026 à La Rochelle Championnats de France de Sushi et de Ramen, food court, marché de créateurs et exposition. Billets dès 7,50 € en prévente. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.

Espace Encan 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 07 39 09 info@alatabledujapon.com

First edition of À la Table du Japon on April 14 and 15, 2026 in La Rochelle: French Sushi and Ramen Championships, food court, designer market and exhibition. Tickets from 7.50? in advance. Free for children under 10.

L’événement Salon À la Table du Japon La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-10 par Nous La Rochelle