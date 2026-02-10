Salon À la Table du Japon Espace Encan La Rochelle
Espace Encan 17000 La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-04-14 09:00:00
fin : 2026-04-15 17:00:00
2026-04-14
Première édition du salon À la Table du Japon les 14 et 15 avril 2026 à La Rochelle Championnats de France de Sushi et de Ramen, food court, marché de créateurs et exposition. Billets dès 7,50 € en prévente. Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans.
Espace Encan 17000 La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 07 39 09 info@alatabledujapon.com
First edition of À la Table du Japon on April 14 and 15, 2026 in La Rochelle: French Sushi and Ramen Championships, food court, designer market and exhibition. Tickets from 7.50? in advance. Free for children under 10.
