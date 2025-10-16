Salon à l’Envers Thionville

Salon à l'Envers

Rue du Général Walker Thionville Moselle

Jeudi 2025-10-16 09:00:00

2025-10-16 17:00:00

2025-10-16

Découvrez une mise en relation inédite entre l’Offre et la Demande où, pour une fois, le visiteur vend et le commercial noue autant de contacts en une journée qu’en plusieurs mois de prospection !

Ce « rendez-vous des affaires sans rendez-vous » permet aux commerciaux de rencontrer les responsables d’achats des poids lourds de l’industrie (EDF, ArcelorMittal, CHR Metz-Thionville, Saarstahl Rail, John Cockerill…) ainsi que des leaders du commerce, du domaine médical, de la banque et des services.

Dans un monde qui bouge, adaptons-nous, soyons inventifs et assurons le lien entre les générations. C’est ainsi que Le Salon à l’Envers axe également ses actions vers la formation, l’emploi, l’innovation et le numérique, en harmonie avec notre territoire, pour bâtir un avenir prometteur !Tout public

52 Rue du Général Walker Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 82 06 96 contact@salonalenvers.org

English :

Discover an unprecedented connection between Supply and Demand where, for once, the visitor sells and the salesperson makes as many contacts in a single day as in several months of prospecting!

This « no-appointment business meeting » enables sales reps to meet purchasing managers from heavyweights in industry (EDF, ArcelorMittal, CHR Metz-Thionville, Saarstahl Rail, John Cockerill, etc.) as well as leaders in the retail, medical, banking and service sectors.

In a world on the move, we need to adapt, be inventive and ensure the link between generations. That’s why Le Salon à l’Envers also focuses on training, employment, innovation and digital technology, in harmony with our region, to build a promising future!

German :

Entdecken Sie eine völlig neue Art der Verknüpfung von Angebot und Nachfrage, bei der der Besucher einmal verkauft und der Verkäufer an einem Tag so viele Kontakte knüpft wie in mehreren Monaten der Akquise!

Dieses « Geschäftstreffen ohne Termin » ermöglicht es den Vertriebsmitarbeitern, die Einkaufsleiter von Schwergewichten aus der Industrie (EDF, ArcelorMittal, CHR Metz-Thionville, Saarstahl Rail, John Cockerill usw.) sowie von führenden Unternehmen aus den Bereichen Handel, Medizin, Bankwesen und Dienstleistungen zu treffen.

In einer Welt, die sich ständig verändert, müssen wir uns anpassen, erfinderisch sein und die Verbindung zwischen den Generationen sicherstellen. So richtet Le Salon à l’Envers seine Aktionen auch auf Ausbildung, Beschäftigung, Innovation und Digitalisierung aus, im Einklang mit unserer Region, um eine vielversprechende Zukunft aufzubauen!

Italiano :

Scoprite un incontro senza precedenti tra domanda e offerta in cui, per una volta, il visitatore vende e il venditore ottiene in un giorno tanti contatti quanti ne ha ottenuti in diversi mesi di prospezione!

Questo « incontro d’affari senza appuntamento » offre ai rappresentanti commerciali la possibilità di incontrare i responsabili degli acquisti dei pesi massimi dell’industria (EDF, ArcelorMittal, CHR Metz-Thionville, Saarstahl Rail, John Cockerill, ecc.) e i leader dei settori della vendita al dettaglio, medico, bancario e dei servizi.

In un mondo in rapida evoluzione, dobbiamo adattarci, essere inventivi e costruire ponti tra le generazioni. Ecco perché Le Salon à l’Envers si concentra anche su formazione, occupazione, innovazione e tecnologia digitale, in armonia con la nostra regione, per costruire un futuro promettente!

Espanol :

¡Descubra una coincidencia sin precedentes entre la Oferta y la Demanda en la que, por una vez, el visitante vende y el vendedor hace tantos contactos en un día como en varios meses de prospección!

Este « encuentro comercial sin cita previa » ofrece a los comerciales la posibilidad de reunirse con los responsables de compras de pesos pesados de la industria (EDF, ArcelorMittal, CHR Metz-Thionville, Saarstahl Rail, John Cockerill, etc.), así como con líderes de los sectores de la distribución, la medicina, la banca y los servicios.

En un mundo tan cambiante, hay que adaptarse, ser creativo y tender puentes entre generaciones. Por ello, el Salón a la Inversa también se centra en la formación, el empleo, la innovación y la tecnología digital, en armonía con nuestra región, ¡para construir un futuro prometedor!

