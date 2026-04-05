Salon Alain Codron, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Salon Alain Codron 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Du péril à la renaissance : Le sauvetage du Théâtre de la Halle au Blé

Plongez dans les coulisses d’un chantier historique ! Une guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire vous transportera à l’époque où le théâtre était un patrimoine en péril.

Découvrez le combat citoyen exemplaire mené par M. Codron et son association pour arracher ce joyau à la destruction.

En écho à ce récit captivant, quelques clichés photos « Avant / Après » réalisés en partenariat avec Photo’sArt, pour mesurer l’incroyable métamorphose du lieu.

⏰ Départ des visites commentées : Samedi 14h30, 15h30 et 16h30.

Lieu : Théâtre de la Halle au Blé, La Flèche.

️ Gratuit.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Du péril à la renaissance : Le sauvetage du Théâtre de la Halle au Blé

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