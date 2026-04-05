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Salon Alain Codron, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Salon Alain Codron, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Salon Alain Codron 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Du péril à la renaissance : Le sauvetage du Théâtre de la Halle au Blé
Plongez dans les coulisses d’un chantier historique ! Une guide-conférencière du Pays d’Art et d’Histoire vous transportera à l’époque où le théâtre était un patrimoine en péril.
Découvrez le combat citoyen exemplaire mené par M. Codron et son association pour arracher ce joyau à la destruction.
En écho à ce récit captivant, quelques clichés photos « Avant / Après » réalisés en partenariat avec Photo’sArt, pour mesurer l’incroyable métamorphose du lieu.

Départ des visites commentées : Samedi 14h30, 15h30 et 16h30.
Lieu : Théâtre de la Halle au Blé, La Flèche.
️ Gratuit.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Du péril à la renaissance : Le sauvetage du Théâtre de la Halle au Blé

©MINISTERE CULTURE

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