Salon alternatif du mariage Salle des Expositions Le Mans
Salon alternatif du mariage Salle des Expositions Le Mans vendredi 20 novembre 2026.
Salon alternatif du mariage
Salle des Expositions Quinconces des Jacobins Le Mans Sarthe
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 18:00:00
fin : 2026-11-20 21:00:00
Date(s) :
2026-11-20 2026-11-21 2026-11-22
3eme édition du salon alternatif du mariage du Mans 100% local qui aura lieu les 21 et 22 novembre 2026 à la Salle des Expositions Les Quinconces place des Jacobins.
Cet événement propose aux couples d’aujourd’hui la possibilité de créer un mariage qui leur ressemble avec une sélection de créateurs locaux dans une ambiance décontractée tout en participant à des animations, des ateliers conseils proposés par les prestataires.
Soirée Afterwork le 20 novembre 2026 réservée aux professionnels. .
Salle des Expositions Quinconces des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire lemans@latelier-wedding.com
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English :
L’événement Salon alternatif du mariage Le Mans a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Le Mans
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