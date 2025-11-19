Salon Ambition et Avenir Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot
Salon Ambition et Avenir Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot mercredi 19 novembre 2025.
Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-11-19
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Découvrez les métiers et les formations accessibles après la 3ème en Lot-et-Garonne et rencontrez des professionnels de l’orientation !
Tout public.
Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02
English : Salon Ambition et Avenir
Discover the careers and training courses available after 3ème in Lot-et-Garonne and meet careers guidance professionals!
Open to all.
German : Salon Ambition et Avenir
Entdecken Sie die Berufe und Ausbildungen, die nach der 3ème im Lot-et-Garonne zugänglich sind, und treffen Sie Fachleute für Berufsberatung!
Für alle Altersgruppen.
Italiano :
Scoprite le carriere e i corsi disponibili dopo la 3ème in Lot-et-Garonne e incontrate i professionisti dell’orientamento professionale!
Aperto al pubblico.
Espanol : Salon Ambition et Avenir
Infórmese sobre las carreras y formaciones disponibles después de 3ème en Lot-et-Garonne y conozca a profesionales de la orientación profesional
Abierto al público en general.
