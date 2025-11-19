Salon Ambition et Avenir Parc des expositions Villeneuve-sur-Lot

Salon Ambition et Avenir

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Découvrez les métiers et les formations accessibles après la 3ème en Lot-et-Garonne et rencontrez des professionnels de l’orientation !

Tout public.

Parc des expositions Avenue de Fumel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 06 02

English : Salon Ambition et Avenir

Discover the careers and training courses available after 3ème in Lot-et-Garonne and meet careers guidance professionals!

Open to all.

German : Salon Ambition et Avenir

Entdecken Sie die Berufe und Ausbildungen, die nach der 3ème im Lot-et-Garonne zugänglich sind, und treffen Sie Fachleute für Berufsberatung!

Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Scoprite le carriere e i corsi disponibili dopo la 3ème in Lot-et-Garonne e incontrate i professionisti dell’orientamento professionale!

Aperto al pubblico.

Espanol : Salon Ambition et Avenir

Infórmese sobre las carreras y formaciones disponibles después de 3ème en Lot-et-Garonne y conozca a profesionales de la orientación profesional

Abierto al público en general.

L’événement Salon Ambition et Avenir Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Villeneuve Vallée du Lot