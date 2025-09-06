Salon animalier et de l’artisanat ploudaniel Salle Brocéliande et Hall de pétanque Ploudaniel

Salon animalier et de l’artisanat ploudaniel

Salle Brocéliande et Hall de pétanque Espace Coatdaniel Ploudaniel Finistère

Début : 2025-09-06 10:00:00

fin : 2025-09-07 17:00:00

2025-09-06

Salle Brocéliande 25 artisans créateurs

Hall de pétanque exposition et bourse aux oiseaux exotiques (becs crochus et becs droits) + l’élevage des oiseaux à la main par Jean-Claude.

En extérieur volailles, oies, canards, lapins

Restauration chaude sur place frites merguez, saucisses , coquelets, crêpes. .

Salle Brocéliande et Hall de pétanque Espace Coatdaniel Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 42 02 87 94

