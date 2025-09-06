Salon animalier et de l’artisanat ploudaniel Salle Brocéliande et Hall de pétanque Ploudaniel
Salle Brocéliande et Hall de pétanque Espace Coatdaniel Ploudaniel Finistère
Début : 2025-09-06 10:00:00
fin : 2025-09-07 17:00:00
2025-09-06
Salle Brocéliande 25 artisans créateurs
Hall de pétanque exposition et bourse aux oiseaux exotiques (becs crochus et becs droits) + l’élevage des oiseaux à la main par Jean-Claude.
En extérieur volailles, oies, canards, lapins
Restauration chaude sur place frites merguez, saucisses , coquelets, crêpes. .
Salle Brocéliande et Hall de pétanque Espace Coatdaniel Ploudaniel 29260 Finistère Bretagne +33 6 42 02 87 94
L’événement Salon animalier et de l’artisanat ploudaniel Ploudaniel a été mis à jour le 2025-08-06 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne