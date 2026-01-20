Salon annuel des collectionneurs Rue de l’Estrey Nomexy

Salon annuel des collectionneurs

Rue de l’Estrey Centre culturel Paul PERRIN Nomexy Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Salon annuel multicollections (capsules champagne et crémants, monnaies, cartes postales, timbres, fèves, pin’s, BD, kinders, cartes pokémon, vieux livres…

Possibilité d’échanges de capsules champagne et crémants

Entrée payante 3€ avec remise d’une capsule du jour numérotée

(gratuit pour les enfants)Tout public

Rue de l'Estrey Centre culturel Paul PERRIN Nomexy 88440 Vosges Grand Est

English :

Annual multi-collection fair (champagne and crémant capsules, coins, postcards, stamps, broad beans, pins, comics, kinders, Pokémon cards, old books…).

Champagne and crémant capsules can be exchanged

Admission charge: 3? with delivery of a numbered capsule of the day

(free for children)

