Salon annuel des collectionneurs Rue de l’Estrey Nomexy
Salon annuel des collectionneurs Rue de l’Estrey Nomexy dimanche 25 janvier 2026.
Salon annuel des collectionneurs
Rue de l’Estrey Centre culturel Paul PERRIN Nomexy Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
Salon annuel multicollections (capsules champagne et crémants, monnaies, cartes postales, timbres, fèves, pin’s, BD, kinders, cartes pokémon, vieux livres…
Possibilité d’échanges de capsules champagne et crémants
Entrée payante 3€ avec remise d’une capsule du jour numérotée
(gratuit pour les enfants)Tout public
3 .
Rue de l’Estrey Centre culturel Paul PERRIN Nomexy 88440 Vosges Grand Est +33 7 86 24 11 05
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Annual multi-collection fair (champagne and crémant capsules, coins, postcards, stamps, broad beans, pins, comics, kinders, Pokémon cards, old books…).
Champagne and crémant capsules can be exchanged
Admission charge: 3? with delivery of a numbered capsule of the day
(free for children)
L’événement Salon annuel des collectionneurs Nomexy a été mis à jour le 2026-01-17 par OT EPINAL ET SA REGION