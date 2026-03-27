Salon Antiquité et Belle Brocante de Pâques Halle aux Grains Quettehou
Salon Antiquité et Belle Brocante de Pâques Halle aux Grains Quettehou vendredi 3 avril 2026.
Salon Antiquité et Belle Brocante de Pâques
Halle aux Grains 1 Place du Marché Quettehou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-03 10:00:00
fin : 2026-04-06 19:00:00
Date(s) :
2026-04-03
Antiquités, brocante, mobilier, tableaux, objets historiques, bronzes, bibelots, décoration, bijoux anciens, livres anciens et modernes, tapis anciens et modernes, etc. .
Halle aux Grains 1 Place du Marché Quettehou 50630 Manche Normandie +33 7 81 26 73 20 david.drouet0907@orange.fr
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English : Salon Antiquité et Belle Brocante de Pâques
L’événement Salon Antiquité et Belle Brocante de Pâques Quettehou a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Cotentin Le Val de Saire
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