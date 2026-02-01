Salon Antiquités à St-Martin-sur-le-Pré Salle des Fêtes Saint-Martin-sur-le-Pré

Salon Antiquités à St-Martin-sur-le-Pré

Salle des Fêtes Chemin des Sports Saint-Martin-sur-le-Pré Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-07 08:00:00

fin : 2026-02-07 18:00:00

2026-02-07 2026-02-08

Tout public

4ème Salon Antiquités, brocante, design, vintage.

Petite restauration et buvette. .

Salle des Fêtes Chemin des Sports Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 6 80 40 70 90

