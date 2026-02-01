Salon Antiquités à St-Martin-sur-le-Pré Salle des Fêtes Saint-Martin-sur-le-Pré
Salon Antiquités à St-Martin-sur-le-Pré Salle des Fêtes Saint-Martin-sur-le-Pré samedi 7 février 2026.
Salon Antiquités à St-Martin-sur-le-Pré
Salle des Fêtes Chemin des Sports Saint-Martin-sur-le-Pré Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 08:00:00
fin : 2026-02-07 18:00:00
Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08
Tout public
4ème Salon Antiquités, brocante, design, vintage.
Petite restauration et buvette. .
Salle des Fêtes Chemin des Sports Saint-Martin-sur-le-Pré 51520 Marne Grand Est +33 6 80 40 70 90
English : Salon Antiquités à St-Martin-sur-le-Pré
