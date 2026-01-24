SALON ANTIQUITES ART CONTEMPORAIN VINTAGE Place Bellevue Biarritz
SALON ANTIQUITES ART CONTEMPORAIN VINTAGE
Place Bellevue Le Bellevue Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-06
2026-04-03
1 SALON 3 UNIVERS
ANTIQUITÉS Amateurs de beaux objets, passionnés d’antiquités…
ART CONTEMPORAIN Collectionneurs d’art, meubles design des années 50-70
VINTAGE Objets vêtements, photos…Un véritable art de vivre .
Place Bellevue Le Bellevue Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 11 66 info@expomedia.fr
