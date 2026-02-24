Salon Antiquités Brocante du pays d’Iroise Rue Saint-Vincent Ferrier Ploudalmézeau

Salon Antiquités Brocante du pays d’Iroise

Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

2026-05-02

Comme chaque année, L’école Diwan de Ploudalmézeau organise son Salon Antiquités Brocante.

Venez chiner de belles pièces ou des meubles anciens sélectionnés par nos brocanteurs professionnels.

Gratuit pour les moins de 16 ans. Possibilité de se restaurer sur place. .

Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 18 30

