Salon Antiquités Brocante du pays d’Iroise Rue Saint-Vincent Ferrier Ploudalmézeau
Salon Antiquités Brocante du pays d’Iroise Rue Saint-Vincent Ferrier Ploudalmézeau samedi 2 mai 2026.
Salon Antiquités Brocante du pays d’Iroise
Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Comme chaque année, L’école Diwan de Ploudalmézeau organise son Salon Antiquités Brocante.
Venez chiner de belles pièces ou des meubles anciens sélectionnés par nos brocanteurs professionnels.
Gratuit pour les moins de 16 ans. Possibilité de se restaurer sur place. .
Rue Saint-Vincent Ferrier Halle Multifonctions Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne +33 2 98 48 18 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Salon Antiquités Brocante du pays d’Iroise
L’événement Salon Antiquités Brocante du pays d’Iroise Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-02-24 par OT IROISE BRETAGNE