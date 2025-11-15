Salon antiquités brocante CS 81144 Montluçon
Salon antiquités brocante CS 81144 Montluçon samedi 15 novembre 2025.
Salon antiquités brocante
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon Allier
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : Samedi 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
2025-11-15 2025-11-16
La réputation de ce salon, en centre France, n’est plus à prouver. Des milliers de visiteurs s’y pressent tous les ans, pour échanger avec la quarantaine d’exposants présents sur 1500m².
CS 81144 Athanor, centre des cultures et congrès Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 08 14 40 contact@centreathanor.com
English :
The reputation of this show in central France is well established. Thousands of visitors flock here every year, to talk to the forty or so exhibitors present on 1500m².
German :
Der Ruf dieser Messe im Zentrum Frankreichs ist unumstritten. Jedes Jahr kommen Tausende von Besuchern, um sich mit den 40 Ausstellern auszutauschen, die sich auf 1500m² präsentieren.
Italiano :
La reputazione di questo salone nella Francia centrale è ben consolidata. Migliaia di visitatori accorrono ogni anno per parlare con la quarantina di espositori presenti su una superficie di 1500 m².
Espanol :
La reputación de este salón del centro de Francia está bien consolidada. Miles de visitantes acuden cada año a hablar con los cerca de cuarenta expositores presentes en 1.500 m².
L’événement Salon antiquités brocante Montluçon a été mis à jour le 2025-08-11 par Montluçon Tourisme